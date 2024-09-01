20 кикбоксеров Казахстана стали чемпионами мира в Будапеште
Как передает Дирекция по развитию спорта Министерства туризма и спорта Казахстана, чемпионат мира по кикбоксингу проводился среди молодежи и юношей.
Фото: Instagram/drs_kz
На соревнованиях наши спортсмены выступали в трех дисциплинах:
- фулл-контакт;
- лоу-кик;
- К1.
Фото: Instagram/drs_kz
Несмотря на то, что чемпионат официально завершается 1 сентября, казахстанцы уже завоевали сразу 20 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.
Фото: Instagram/drs_kz
На чемпионате мира принимают участие 812 спортсменов из 53 стран.
Фото: Instagram/drs_kz
Сегодня за медали Паралимпиады вступят: самая опытная участница Паралимпийских игр 58-летняя мастер спорта международного класса по плаванию Зульфия Габидуллина, серебряный призер Паралимпиады-2024 Еркин Габбасов и теннисист Али Макулбеков.