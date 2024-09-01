20 кикбоксеров Казахстана стали чемпионами мира в Будапеште

С 23 августа по 1 сентября в городе Будапешт проходит чемпионат мира по кикбоксингу, который стал "урожайным" для казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Дирекция по развитию спорта Министерства туризма и спорта Казахстана, чемпионат мира по кикбоксингу проводился среди молодежи и юношей.

Фото: Instagram/drs_kz

На соревнованиях наши спортсмены выступали в трех дисциплинах:

фулл-контакт;

лоу-кик;

К1.

Фото: Instagram/drs_kz

Несмотря на то, что чемпионат официально завершается 1 сентября, казахстанцы уже завоевали сразу 20 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Фото: Instagram/drs_kz

На чемпионате мира принимают участие 812 спортсменов из 53 стран.

Фото: Instagram/drs_kz

Сегодня за медали Паралимпиады вступят: самая опытная участница Паралимпийских игр 58-летняя мастер спорта международного класса по плаванию Зульфия Габидуллина, серебряный призер Паралимпиады-2024 Еркин Габбасов и теннисист Али Макулбеков.