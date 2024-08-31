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Париж-2024: Зульфия Габидуллина и другие спортсмены в программе 1 сентября

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 03:33 Фото: Instagram/gabidullinazulfiia
В четвертый день Паралимпиады в борьбу за медали вступят: самая опытная участница Паралимпийских игр 58-летняя мастер спорта международного класса по плаванию Зульфия Габидуллина, серебряный призер Паралимпиады-2024 Еркин Габбасов и теннисист Али Макулбеков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, в первый день осени программа с участием казахстанских паралимпийцев представлена следующим образом:

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 03:33

Фото: пресс-служба МТС РК

Часами ранее мы сообщили об итогах выступлений казахстанских паралимпийцев за 31 августа.

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