Видеообзор чемпионского матча Михаила Кукушкина в финале турнира в Манаме

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел финальный матч на турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в Манаме (Бахрейн). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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В титульном поединке ветеран казахстанского тенниса обыграла легенду Франции, экс-седьмую ракетку мира Ришара Гаске со счетом 7:6, 6:4.

Таким образом, Михаил Кукушкин выиграл первый "Челленджер" в сезоне и 15 в карьере в одиночном разряде.

Ранее был представлен видеообзор финального матча Елены Рыбакиной на турнире WTA-1000 в Дохе.