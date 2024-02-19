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Видеообзор чемпионского матча Михаила Кукушкина в финале турнира в Манаме

Видеообзор чемпионского матча Михаила Кукушкина в финале турнира в Манаме Фото: KTF
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел финальный матч на турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в Манаме (Бахрейн). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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В титульном поединке ветеран казахстанского тенниса обыграла легенду Франции, экс-седьмую ракетку мира Ришара Гаске со счетом 7:6, 6:4.

Таким образом, Михаил Кукушкин выиграл первый "Челленджер" в сезоне и 15 в карьере в одиночном разряде.

Ранее был представлен видеообзор финального матча Елены Рыбакиной на турнире WTA-1000 в Дохе.

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