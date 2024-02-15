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Михаил Кукушкин пробился в полуфинал "Челленджера" в Бахрейне

Михаил Кукушкин пробился в полуфинал "Челленджера" в Бахрейне Фото: KTF
В Манаме (Бахрейн) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№231 АТР) провел матч третьего круга (1/4 финала) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал ветеран казахстанского тенниса одержал победу над серьезным соперником из Иордании Абдуллой Шелбаи (№187 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. За это время Михаил оформил один эйс, обошелся без двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех (50%).

В следующем раунде (полуфинал) казахстанец сыграет с 18-летним теннисистом из Чехии Якубом Меншиком (№129 АТР).

Ранее во втором круге турнира в Манаме Кукушкин обыграл Александра Ритшара из Швейцарии (№181 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

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