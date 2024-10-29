Михаил Кукушкин с победы стартовал на турнире в Словакии

В Братиславе (Словакия) стартовал турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре экс-первая ракетка Казахстана выиграл у 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. 36-летний Кукушкин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира Михаила ждет француз Констан Лестьенн (196 АТР).

Также на этом турнире выступит еще один представитель Казахстана. Александр Недовесов вместе с Мигелем Анхелем Рейес-Варелой (Мексика) сыграет в парном разряде. Казахстанско-мексиканский дуэт посеян в Братиславе под третьим номером.

Другой наш игрок Денис Евсеев не смог преодолеть квалификацию Челленджера в Словакии. Во втором раунде отборочного этапа (финал) он потерпел поражение от Хамада Меджедовича (Сербия) со счетом 2:6, 4:6.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик обыграл экс-девятую ракетку мира на старте "Мастерса" в Париже.