Казахстанские юниоры улучшили позиции в мировом рейтинге после Уимблдона-2024

Продолжают стремительное восхождение в мировых рейтингах казахстанские юниоры. В самом значимом мировом юниорском рейтинге под эгидой ITF среди игроков до 18 лет в топ-50 попали сразу три казахстанца, сообщает Zakon.kz.

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Амир Омарханов – 15-й, Соня Жиенбаева – 21-я и Асылжан Арыстанбекова - 38-я. Другие казахстанцы занимают следующие места: Даниал Рахматуллаев – 58-й, Зангар Нурланулы – 163-й, Айя Нупбай – 120-я, Полина Слепцова – 229-я.

В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у юношей до 16 лет первое место за собой удерживает Зангар Нурланулы.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет в топ-100 четыре представителя Казахстана: Роберт Каминский остался на 61-й позиции, Ахмади Маханов – 63-й, Родион Трайгель поднялся на 69-ю строчку. У девушек Линара Булешева занимает 84-е место.

Ранее на турнире серии АТР Челленджер в Астане казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Григорий Ломакин порадовали родных болельщиков победой в первом круге одиночного разряда.