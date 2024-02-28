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Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дубае

Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дубае Фото: KTF
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500. Лидер сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (№28 в рейтинге ATP) со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) – Карен Хачанов (Россия).

Ранее Александр Бублик потерпел поражение в парном разряде турнира в Дубае. 

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