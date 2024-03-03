Легендарный теннисист опубликовал фотографии с отдыха в Таиланде

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фотографии с семейного отдыха в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

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"И на этом все закончилось", – подписал пост Федерер, добавив эмодзи "пальма" и "закат".

42-летний Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернется в тур и тем более на турниры "Большого шлема".

Ранее был представлен видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика.