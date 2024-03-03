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Видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика

Видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика Фото: АТР
В Дубае (ОАЭ) завершился турнир серии АТР-500. В финале одиночного разряда лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проиграл французу Уго Умберу со счетом 4:6, 3:6. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Для 25-летнего Умбера это шестой титул в карьере и второй в сезоне: ранее в 2024 году он выиграл турнир ATP-250 в Марселе (Франция).

На церемонии награждения первая ракетка Казахстана подвел итоги турнира.

"Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это – проигрывать в финале. Честно говоря, перед финалом я думал о том, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну. Так что извини. Может быть, в следующий раз".Александр Бублик

Стоит отметить, что французский теннисист показал стопроцентный результат по победам в финалах турниров АТР – он выиграл во всех шести решающих матчах, в которых принимал участие. Такого показателя в финалах удавалось добиться лишь Эрнесту Гулбису и Мартину Клижану.


В обновленном рейтинге ATP Александр Бублик впервые в карьере войдет в топ-20 лучших теннисистов мира, заняв 19 место. Уго Умбер поднимется на 14 строчку и также обновит свою лучшую позицию.

Ранее другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выиграл второй "Челленджер" подряд. 

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