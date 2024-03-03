Елена Рыбакина начала финальную подготовку к защите титула на кортах Индиан-Уэллса

Фото: bnpparibasopen

С 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдет турнир категории WTA-1000. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина прибыла на корты Indian Wells Tennis Garden и уже провела тренировку. Кадрами с площадки звезда мирового тенниса поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться