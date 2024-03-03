Елена Рыбакина начала финальную подготовку к защите титула на кортах Индиан-Уэллса
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Действующей чемпионкой "Мастерса" в Индиан-Уэллсе является первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA). В финале прошлого года она обыграла Арину Соболенко из Беларуси (7:6, 6:4).
Елена Рыбакина получила от организаторов четвертый номер посева. Заявку возглавила первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. Также на "Мастерс" заявились представительницы первой десятки мирового рейтинга: белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, Онс Жабер (Тунис), китаянка Чжэн Циньвэнь, Маркета Вондроушова (Чехия), Мария Саккари (Греция) и Елена Остапенко (Латвия).
Wild card (уйлд-кард) получили: Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Каролина Плишкова, Эмма Радукану, Паула Бадоса, Аманда Анисимова, Эшлин Крюгер и Маккартни Кесслер.
Ранее Елена Рыбакина обошла первую ракетку мира и стала главным "пекарем сезона".