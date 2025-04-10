#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Все о теннисе

Австралия vs Казахстан: капитан сборной Казахстана подвел итоги первого дня Кубка Билли Джин Кинг

Капитан сборной Казахстана подвел итоги первого дня Кубка Билли Джин Кинг, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 14:17 Фото: ktf.kz
Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал победу команды над Австралией в первый день квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Юлия Путинцева (23 WTA) выиграла у Майи Джойнт (78 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Во втором матче Елена Рыбакина одержала победу над Кимберли Бирелл (61 WTA) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В третьей встрече пара Юлия Путинцева / Жибек Куламбаева проиграла австралийской паре Сторм Хантер / Эллен Перес со счетом 3:6, 4:6.

"Я очень доволен выступлением наших игроков в одиночных матчах. Оба поединка были непростыми, даже несмотря на счет в первой встрече – 6:2, 6:1. Почти каждый гейм, каждый розыгрыш были напряженными, и исход мог сложиться по-разному. Во втором матче Елена уступала 1:5 в первом сете, но смогла великолепно вернуться в игру. Я рад, как сложились оба матча. Что касается парного разряда, мы знали, что у Австралии сильная пара. Сегодня мы сыграли не лучшим образом, особенно вначале, когда не реализовали хорошие моменты. Во второй партии также были розыгрыши, где могли сделать брейк, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. В итоге – 3:6, 4:6. Тем не менее мы выиграли игру, и это главное. Теперь сосредоточимся на подготовке к следующей встрече против Колумбии".Юрий Щукин

Ранее Новак Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Жаль людей, которым пришлось на это смотреть: Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако
Все о теннисе
11:29, Сегодня
Жаль людей, которым пришлось на это смотреть: Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако
Елена Рыбакина приносит победу сборной Казахстана над семикратными чемпионками мира
Все о теннисе
10:43, Сегодня
Елена Рыбакина приносит победу сборной Казахстана над семикратными чемпионками мира
Сенсационное поражение Джоковича: результаты и видеообзор матчей за 9 апреля
Все о теннисе
10:13, Сегодня
Сенсационное поражение Джоковича: результаты и видеообзор матчей за 9 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: