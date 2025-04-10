Австралия vs Казахстан: капитан сборной Казахстана подвел итоги первого дня Кубка Билли Джин Кинг

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Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал победу команды над Австралией в первый день квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Юлия Путинцева (23 WTA) выиграла у Майи Джойнт (78 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Во втором матче Елена Рыбакина одержала победу над Кимберли Бирелл (61 WTA) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В третьей встрече пара Юлия Путинцева / Жибек Куламбаева проиграла австралийской паре Сторм Хантер / Эллен Перес со счетом 3:6, 4:6.

"Я очень доволен выступлением наших игроков в одиночных матчах. Оба поединка были непростыми, даже несмотря на счет в первой встрече – 6:2, 6:1. Почти каждый гейм, каждый розыгрыш были напряженными, и исход мог сложиться по-разному. Во втором матче Елена уступала 1:5 в первом сете, но смогла великолепно вернуться в игру. Я рад, как сложились оба матча. Что касается парного разряда, мы знали, что у Австралии сильная пара. Сегодня мы сыграли не лучшим образом, особенно вначале, когда не реализовали хорошие моменты. Во второй партии также были розыгрыши, где могли сделать брейк, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. В итоге – 3:6, 4:6. Тем не менее мы выиграли игру, и это главное. Теперь сосредоточимся на подготовке к следующей встрече против Колумбии". Юрий Щукин

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