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Бублик стартовал с убедительной победы в Индиан-Уэллсе
Фото: АТР
9 марта на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над китайцем Цзюнчэном Шаном, сообщает Zakon.kz.
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Встреча длилась 1 час и 3 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
Бублик сделал девять подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Китайский теннисист не выполнил ни одного эйса и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из четырех.
В следующем круге Бублику будет противостоять 10-я ракетка мира Алекс де Минор (Автралия).
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.
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