Бублик стартовал с убедительной победы в Индиан-Уэллсе

9 марта на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над китайцем Цзюнчэном Шаном, сообщает Zakon.kz.

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Встреча длилась 1 час и 3 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Бублик сделал девять подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Китайский теннисист не выполнил ни одного эйса и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из четырех.

В следующем круге Бублику будет противостоять 10-я ракетка мира Алекс де Минор (Автралия).

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.

