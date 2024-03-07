Александр Шевченко с победы стартовал на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) стартовал турнир серии "Мастерс". Казахстанский теннисист Александр Шевченко в первом круге одиночного разряда обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера, сообщает Zakon.kz.

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Игра завершилась со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (7:3) в пользу второй ракетки Казахстана.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Шевченко выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Шевченко сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем Мастерса является испанец Карлос Алькарас.

Ранее ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин (№140 АТР) вышел во второй круг турнира категории "Челленджер" в швейцарском Лугано.