Дмитрий Попко победил в парном разряде в турнире в Бразилии

Казахстанец Дмитрий Попко в паре с бразильцем Дутра Да Силва стали победителем турнира категории ITF M25 в Ресифи (Бразилия), сообщает Zakon.kz

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По информации Федерации тенниса РК, казахстанско-бразильский дуэт в двух сетах одержал победу над бразильцами Луисом Бритто и Сарайва Дос Сантосом со счетом 6:3, 6:4.

В одиночном разряде Дмитрию не удалось одержать свою 24-ю победу подряд. Казахстанец здесь в Ресифе в финале уступил аргентинцу Хуану Пабло Фиковичу(250 АТР) – 4:6, 7:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что Попко до этого одержал 23 победы подряд и выиграл три турнира серии ITF в США и дошел до финала турнира в Аргентине, где решающий матч не был сыгран из-за плохих погодных условий: в итоге организаторы решили разделить призовые и рейтинговые очки между финалистами.

Ранее мы писали, что другой казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл австралийцу Алексу де Минор в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.