Дмитрий Попко завоевал пятый титул в этом году

Дмитрий Попко (276 ATP) стал победителем турнира серии ITF M25 в Фейра-де-Сантане (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанец уверенно обыграл американца Харрисона Адамса (771 АТР) — 6:4, 6:4. Благодаря успеху в Бразилии, Дмитрий завтра в обновленном мировом рейтинге АТР поднимется на 250-е место.

Казахстанец до этого выиграл четыре турнира серии ITF подряд: три в США и один в Аргентине.

11 марта сообщалось, что Дмитрий Попко в паре с бразильцем Дутра Да Силва стал победителем турнира категории ITF M25 в Ресифи (Бразилия).