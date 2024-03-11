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"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты матчей за 11 марта

Мастерсе в Индиан-Уэллсе: результаты матчей за 11 марта Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. "Мастерс" покидают лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик и пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, сообщает Zakon.kz.

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Результаты матчей за 11 марта:

Александр Зверев (Германия, 6) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) – 7:6 (9:7), 6:3;

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 31) – 6:2, 6:3;

Стефанос Циципас (Греция, 11) – Фрэнсис Тиафо (США, 18) – 6:3, 6:3;

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Алекс Де Минор (Австралия, 10) – Александр Бублик (Казахстан, 20) – 7:5, 6:0.

Янник Синнер (Италия, 3) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) – 6:3, 6:4.

Бен Шелтон (США, 16) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 22) – 7:6, 3:6, 7:6.

Фабиан Марожан (Венгрия, 58) – Тьяго Уайлд (Бразилия, 65) – 6:2, 6:2.

Иржи Легечка (Чехия, 32) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 6:4, 6:4.

Ранее казахстанец Дмитрий Попко в паре с бразильцем Дутра Да Силва стал победителем турнира категории ITF M25 в Ресифи (Бразилия).

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