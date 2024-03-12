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"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты матчей за 12 марта

Мастерсе в Индиан-Уэллсе: результаты матчей за 12 марта Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты матчей третьего круга за 12 марта.

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Результаты матчей за 12 марта (третий круг)

Хольгер Руне (Дания, 7) – Лоренцо Музетти (Италия, 26) – 6:2, 7:6.

Гаэль Монфис (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания, 28) – 6:7, 7:6, 6:3.

Томми Пол (США, 17) – Уго Умбер (Франция, 14) – 6:4, 6:4.

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Григор Димитров (Болгария, 13) – Адриан Маннарино (Франция, 21) – 6:3, 6:3.

Лука Нарди (Италия, LL) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:4, 3:6, 6:3.

Даниил Медведев (Россия, 4) – Себастьян Корда (США, 29) 6:4, 5:7, 6:3.

Каспер Рууд (Норвегия, 9) – Артюр Фис (Франция) – 6:2, 6:4.

Тейлор Фритц (США, 12) – Себастьян Баес (Аргентина, 19) – 6:2, 6:2.

Ранее был представлен видеообзор сенсационного поражения Новака Джоковича в матче третьего круга против Луки Нарди. 

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