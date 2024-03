"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: организаторы решили провести турнир в смешанном разряде

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

11 марта игроки получили письмо от директора турнира Томми Хааса, в прошлом знаменитого немецкого теннисиста. Им предложили заявиться на турнир, в котором примут участие восемь пар. Матчи начнутся в среду, 13 марта. Призовой фонд составит 150 тыс. долларов. Состав сетки пока не известен.

Ранее участники ответили, с кем из спортсменов хотели бы сыграть в смешанном парном разряде.

"Скорее всего, Рафа", – ответила американка Кори Гауфф.

"Да, конечно же, Рафа", – сказала первая ракетка мира полька Ига Швёнтек.

"Вероятно, Рафа", – ответила американская спортсменка Джессика Пегула.

"Хм, Надаль. О, вы спросили про микст? Я не слышал, что вы спросили про смешанный разряд. Прости, Рафа. Это не была шутка. Я просто не услышал", – сказал сербский теннисист Новак Джокович.

