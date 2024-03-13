Видеообзор матча Ига Швёнтек – Юлия Путинцева

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе провела матч четвертого круга против лидера мирового рейтинга Иги Швёнтек (Польша). Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка планеты обыграла казахстанку со счетом 6:1, 6:2.

До этого матча соперницы пересекались на турнирах WTA дважды, в обоих случаях Швёнтек побеждала в двух сетах.

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