Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор матча Ига Швёнтек – Юлия Путинцева

Видеообзор матча Ига Швёнтек – Юлия Путинцева Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе провела матч четвертого круга против лидера мирового рейтинга Иги Швёнтек (Польша). Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Сильнейшая теннисистка планеты обыграла казахстанку со счетом 6:1, 6:2.

До этого матча соперницы пересекались на турнирах WTA дважды, в обоих случаях Швёнтек побеждала в двух сетах.

Ранее стало известно, как будет проходить отбор на Олимпийские игры в теннисе.

Читайте также

WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты матчей за 13 марта

Олимпийские игры 2024 в Париже: как будет проходить отбор в теннисе

Пахита Амири
Путинцева Юлия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол
Итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" против "Наполи" и "Арсенал" в борьбе с "Порту"
Сборная Казахстана, второе место, Чемпионат Азии
Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на Чемпионате Азии
Ига Свентек (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан). 13 марта, 08:00 (время Астаны)
Путинцева на Индиан-Уэллс: проиграть Свентек или сотворить сенсацию
Футбол Победа Кубок РК
Стартовали матчи нового сезона Кубка Казахстана по футболу
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: