"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: Юлия Путинцева не смогла обыграть Игу Швёнтек

Наша теннисистка не смогла дать бой первой ракетке мира. Казахстанка проиграла со счетом 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Путинцева допустила четыре двойные ошибки, не смогла подать навылет и реализовала два брейк-пойнта из шести.

J A Z D A ‼️@iga_swiatek books her 🎟️ into the final eight after defeating Putinseva in straight sets. She will face Caroline Wozniacki next. #TennisParadise pic.twitter.com/ChHiNm0u8G