Видео: лучшие розыгрыши четвертого круга "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. Представлен видеообзор лучших розыгрышей четвертого круга, сообщает Zakon.kz.

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В ночь с 12 на 13 марта по времени Астаны были сыграны четыре первых матча четвертого круга (1/8 финала). В четвертьфинал пробились: вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, третий в рейтинге ATP итальянец Янник Синнер и шестой в мировой классификации Александр Зверев из Германии. Завершил выступление на турнире 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас, которого выбил чех Иржи Легечка (№32 АТР).

Ранее были представлены результаты матчей четвертого круга за 13 марта.