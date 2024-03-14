"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: видеообзор и результаты матчей за 14 марта

Фото: АТР

В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты матчей четвертого круга за 14 марта.

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться