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"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: видеообзор и результаты матчей за 14 марта

Все результаты матчей игрового дня 14 марта Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты матчей четвертого круга за 14 марта.

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Результаты матчей за 14 марта (четвертый круг):

Каспер Рууд (Норвегия, 9)  Гаэль Монфис (Франция, 54)  3:6, 7:6 (7:3), 6:4;

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Томми Пол (США, 17) – Лука Нарди (Италия, 123) – 6:4, 6:3;

Даниил Медведев (Россия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 13)  6:4, 6:4;

Хольгер Руне (Дания, 7) – Тейлор Фритц (США, 12)  2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Ранее были представлены результаты матчей за 14 марта женского турнира в Индиан-Уэллсе. 

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