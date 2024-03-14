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"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: видеообзор и результаты матчей за 14 марта
Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты матчей четвертого круга за 14 марта.
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Результаты матчей за 14 марта (четвертый круг):
Каспер Рууд (Норвегия, 9) – Гаэль Монфис (Франция, 54) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:4;
Томми Пол (США, 17) – Лука Нарди (Италия, 123) – 6:4, 6:3;
Даниил Медведев (Россия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 13) – 6:4, 6:4;
Хольгер Руне (Дания, 7) – Тейлор Фритц (США, 12) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
Ранее были представлены результаты матчей за 14 марта женского турнира в Индиан-Уэллсе.
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