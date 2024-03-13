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На "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе определились первые пары 1/4 финала в мужском турнире

На Мастерсе в Индиан-Уэллсе определились первые пары 1/4 финала в мужском турнире Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты матчей четвертого круга за 13 марта.

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Результаты матчей за 13 марта (четвертый круг):

Иржи Легечка (Чехия, 32) – Стефанос Циципас (Греция, 11) – 6:2, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Фабиан Марожан (Венгрия, 58) – 6:3, 6:3;

Александр Зверев (Германия, 6) – Алекс де Минор (Австралия, 10) – 5:7, 6:2, 6:3;

Янник Синнер (Италия, 3) – Бен Шелтон (США, 16) – 7:6, 6:1.

По итогам этих матчей определились две четвертьфинальные пары: Иржи Легечка (Чехия, 32) – Янник Синнер (Италия, 3), Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Ранее на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе Юлия Путинцева не смогла обыграть Игу Швёнтек в четвертом круге женского одиночного разряда.

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