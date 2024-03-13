Ига Швёнтек про подачу Юлии Путинцевой с руки: Может быть, в Казахстане такому учат

Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими эмоциями после матча против казахстанки Юлии Путинцевой (№79 WTA) в четвертом круге "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. Спортсменка из Польши выделила необычные стороны игры нашей теннисистки, сообщает Zakon.kz.

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Ига Швёнтек удивилась подаче Путинцевой с руки во втором сете при счете 6:1, 2:0 (40-0) в пользу теннисистки из Польши. Лидер женского рейтинга даже расстроилась, что необычная подача Юлии не прошла.

– Выполнял ли кто-нибудь против вас подачу с руки?

– Думаю, нет. Может быть, в Казахстане такому учат. Не знаю, потому что Бублик делает то же самое.

Мне все равно. Если бы она попала в квадрат, то это был бы мой лучший прием в матче. Я расстроилась, что она не попала. Дело в том, что я готова ко всему в матче, поэтому меня не волнует, что делает игрок на другой половине корта.

– Как концентрироваться, когда происходит что-то ненормальное вроде подачи с руки?

– Я могу нести ответственность только за себя. Я хочу поддерживать свой высокий стандарт независимо от того, что делает соперница. Думаю, этот матч был своего рода проверкой моего ментального состояния, и я ее прошла. Довольна тем, как сохраняла концентрацию – меня ничто не волновало. Я готова к тому, что на корте может произойти что угодно. Я просто концентрируюсь на себе.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик также застает врасплох своих соперников, когда использует подачу с руки.

Ранее был представлен видеообзор матча, в котором Швёнтек одержала победу над Путинцевой со счетом 6:1, 6:2. В очном противостоянии Ига впереди – 3:0.