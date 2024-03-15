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"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: видеообзор и результаты матчей за 15 марта

видеообзор и результаты матчей за 15 марта Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день турнира АТР-1000, по итогам которого определились все участники полуфинала. Zakon.kz представляет видеообзор и результаты четвертьфинальных матчей за 15 марта.

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Результаты матчей за 15 марта (четвертьфинал):

Томми Пол (США, 17) Каспер Рууд (Норвегия, 9) 6:2, 1:6, 6:3;

Янник Синнер (Италия, 3) Иржи Легечка (Чехия) 6:3, 6:3;

Даниил Медведев (Россия, 4) Хольгер Руне (Дания, 7) – 7:5, 6:4;

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Карлос Алькарас (Испания, 2) – Александр Зверев (Германия, 6) – 6:3, 6:1.


Таким образом, определились все полуфинальные пары: Янник Синнер (Италия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 2), Даниил Медведев (Россия, 4) – Томми Пол (США, 17). 

Полуфиналы пройдут в ночь с 16 на 17 марта по времени Астаны. 

Ранее сообщалось, что армия пчел помешала матчу Алькараса и Зверева на "Мастерсе" в США. 

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