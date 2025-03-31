Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй "Челленджер" в карьере
В финале Дмитрий одолел первого сеяного турнира, финалиста ATP 250 Astana Open 2021 австралийца Джеймса Дакворта (95 ATP) со счетом 1:6, 6:2, 6:4.
На корте теннисисты провели 1 час и 47 минут. За это время Попко сделал восемь подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Victorious in Morelia 🙌— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 31, 2025
Dmitry Popko storms back to down Duckworth 1-6, 6-2, 6-4 and claim a second career title! #ATPChallenger pic.twitter.com/TKnxDwPv3F
28-летний казахстанец выиграл первый "Челленджер" в сезоне и второй в карьере. Он заработал 125 рейтинговых очков, 28,400 долларов США призовых и в обновленном рейтинге АТР поднимется на 175-е место.
Lift it high, Dmitry 🏆#ATPChallenger pic.twitter.com/0NTRU9b9Kr— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 31, 2025
Ранее в полуфинале этого турнира Попко разгромил француза Уго Гренье (204 АТР) в двух сетах.