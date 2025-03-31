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Все о теннисе

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй "Челленджер" в карьере

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй &quot;Челленджер&quot; в карьере, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:56 Фото: АТР
Дмитрий Попко (245 АТР) стал чемпионом турнира серии ATP Challenger 125 в мексиканском городе Морелия, сообщает Zakon.kz.

В финале Дмитрий одолел первого сеяного турнира, финалиста ATP 250 Astana Open 2021 австралийца Джеймса Дакворта (95 ATP) со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

На корте теннисисты провели 1 час и 47 минут. За это время Попко сделал восемь подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести.

28-летний казахстанец выиграл первый "Челленджер" в сезоне и второй в карьере. Он заработал 125 рейтинговых очков, 28,400 долларов США призовых и в обновленном рейтинге АТР поднимется на 175-е место.

Ранее в полуфинале этого турнира Попко разгромил француза Уго Гренье (204 АТР) в двух сетах.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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