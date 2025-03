Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй "Челленджер" в карьере

В финале Дмитрий одолел первого сеяного турнира, финалиста ATP 250 Astana Open 2021 австралийца Джеймса Дакворта (95 ATP) со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

На корте теннисисты провели 1 час и 47 минут. За это время Попко сделал восемь подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Victorious in Morelia 🙌



Dmitry Popko storms back to down Duckworth 1-6, 6-2, 6-4 and claim a second career title! #ATPChallenger pic.twitter.com/TKnxDwPv3F