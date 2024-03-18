"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: итоги мужского турнира и видеообзор финала

В Индиан-Уэллсе завершился турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. Zakon.kz представляет видеообзор и результаты финального матча АТР-1000.

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Испанский теннисист Карлос Алькарас защитил титул чемпиона Индиан-Уэллса. В финале второй номер мирового рейтинга обыграл четвертую ракетку планеты Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:5), 6:1. В решающем поединке прошлого года испанец также оказался сильнее россиянина (6:3, 6:2). Счет в личных противостояниях стал 4:2 в пользу Алькараса.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

За победу в Индиан-Уэллсе Алькарас получит 1,1 млн долларов и 1 тыс. рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, заработал 650 рейтинговых очков и 585 тыс. долларов призовых. В полуфиналах Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Томми Полом.

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Испанский теннисист стал вторым игроком в истории турнира, который выиграл второй подряд мужской одиночный разряд до того, как ему исполнился 21 год. Таким образом, Алькарас повторил достижение немецкого теннисиста Бориса Беккера в 1987-1988 годах.

"Столько сомнений было перед турниром. После каждого матча я становился увереннее. Очевидно, что победы в турнирах очень помогают попасть в следующие. Победить на "Мастерсе" – действительно сложная задача. Это дает вам дополнительную мотивацию продолжать идти, дополнительную уверенность перед турниром в Майами и в том, что будет дальше. Для меня это потрясающе – снова поднять этот трофей", – сказал Алькарас после матча.

Ранее были представлены результаты женского финала Индиан-Уэллса.