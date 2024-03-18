"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: итоги женского турнира и видеообзор финала

В Индиан-Уэллсе завершился турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. Zakon.kz представляет видеообзор и результаты финального матча WTA-1000.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В женском финале лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек одержала победу над девятой ракеткой планеты Марией Саккари (Греция) со счетом 6:4, 6:0. Таким образом, спортсменка из Польши стала двукратной чемпионкой Индиан-Уэллса – она выигрывала титул в 2022 году. Трижды на этом турнире еще никто не побеждал.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время Ига Швёнтек выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки. На счету Саккари одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В очном противостоянии Швёнтек восстановила равновесие – 3:3. Для Иги это была 19-я победа в 23 финалах. Кроме того, она стала третьей теннисисткой, завоевавшей более одного титула на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в возрасте до 23 лет.

До нее по две победы на турнире в возрасте до 23 лет одерживали американка Серена Уильямс и Ким Клейстерс из Бельгии.

Теннисистки, завоевавшие более двух титулов в Индиан-Уэллсе в возрасте до 23 лет

1. Серена Уильямс (США) – 1999, 2001 (20 лет на момент второй победы в Индиан-Уэллсе).

2. Ким Клейстерс (Бельгия) – 2003, 2005 (21 год).

3. Ига Швёнтек (Польша) – 2022, 2024 (22 года).

Все двукратные чемпионки турнира в Индиан-Уэллсе

1. Мартина Навратилова (США) – 1990, 1991.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

2. Мэри-Джо Фернандес (США) – 1993, 1995.

3. Штеффи Граф (Германия) – 1994, 1996.

4. Линдсей Дэвенпорт (США) – 1997, 2000.

5. Серена Уильямс (США) – 1999, 2001.

6. Ким Клейстерс (Бельгия) – 2003, 2005.

7. Даниэла Гантухова (Словакия) – 2002, 2007.

8. Мария Шарапова (Россия) – 2006, 2013.

9. Виктория Азаренко (Беларусь) – 2012, 2016.

10. Ига Швёнтек (Польша) – 2022, 2024.

После финальной игры Ига Швёнтек обратилась к своей сопернице с теплыми словами.

"Невероятно снова оказаться на пьедестале. Поздравляю Марию. Она один из тех игроков, которые всегда борются и переживают взлеты и падения. Для меня важно то, как спортсмены ведут себя вне корта. Ты действительно одна из самых добрых людей в раздевалке. Спасибо, что делаешь тур лучше. Также поздравляю твою команду. Надеюсь, вы вместе добьетесь больших успехов", – сказала Швёнтек после матча.

Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко завоевал пятый титул в этом году.