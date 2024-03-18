"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: итоги женского турнира и видеообзор финала
Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.
В женском финале лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек одержала победу над девятой ракеткой планеты Марией Саккари (Греция) со счетом 6:4, 6:0. Таким образом, спортсменка из Польши стала двукратной чемпионкой Индиан-Уэллса – она выигрывала титул в 2022 году. Трижды на этом турнире еще никто не побеждал.
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время Ига Швёнтек выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки. На счету Саккари одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В очном противостоянии Швёнтек восстановила равновесие – 3:3. Для Иги это была 19-я победа в 23 финалах. Кроме того, она стала третьей теннисисткой, завоевавшей более одного титула на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в возрасте до 23 лет.
До нее по две победы на турнире в возрасте до 23 лет одерживали американка Серена Уильямс и Ким Клейстерс из Бельгии.
Теннисистки, завоевавшие более двух титулов в Индиан-Уэллсе в возрасте до 23 лет
1. Серена Уильямс (США) – 1999, 2001 (20 лет на момент второй победы в Индиан-Уэллсе).
2. Ким Клейстерс (Бельгия) – 2003, 2005 (21 год).
3. Ига Швёнтек (Польша) – 2022, 2024 (22 года).
RUN IT BACK, @iga_swiatek 🏆🏆— wta (@WTA) March 17, 2024
A two-time @BNPPARIBASOPEN champion! pic.twitter.com/PSsngMraVS
Все двукратные чемпионки турнира в Индиан-Уэллсе
1. Мартина Навратилова (США) – 1990, 1991.
2. Мэри-Джо Фернандес (США) – 1993, 1995.
3. Штеффи Граф (Германия) – 1994, 1996.
4. Линдсей Дэвенпорт (США) – 1997, 2000.
5. Серена Уильямс (США) – 1999, 2001.
6. Ким Клейстерс (Бельгия) – 2003, 2005.
7. Даниэла Гантухова (Словакия) – 2002, 2007.
8. Мария Шарапова (Россия) – 2006, 2013.
9. Виктория Азаренко (Беларусь) – 2012, 2016.
10. Ига Швёнтек (Польша) – 2022, 2024.
После финальной игры Ига Швёнтек обратилась к своей сопернице с теплыми словами.
"Невероятно снова оказаться на пьедестале. Поздравляю Марию. Она один из тех игроков, которые всегда борются и переживают взлеты и падения. Для меня важно то, как спортсмены ведут себя вне корта. Ты действительно одна из самых добрых людей в раздевалке. Спасибо, что делаешь тур лучше. Также поздравляю твою команду. Надеюсь, вы вместе добьетесь больших успехов", – сказала Швёнтек после матча.
Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко завоевал пятый титул в этом году.