Официально: в Майами скончался бойфренд Арины Соболенко

Пресс-служба "Салавата Юлаева" в официальном TG-канале клуба подтвердила появившуюся в СМИ информацию о гибели Константина Кольцова, который являлся помощником главного тренера Виктора Козлова. Знаменитый хоккеист встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, сообщает Zakon.kz.

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Константин Кольцов скончался в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на турнир серии "Мастерс", чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Что именно стало причиной смерти Кольцова – пока не сообщается.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе "Салавата Юлаева", проделал огромную работу в тренерском штабе команды. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова. Светлая память…", – сказано в сообщении.

Главная фаворитка "Мастерса" в Майами Арина Соболенко еще не прокомментировала смерть своего возлюбленного. От первого брака у Константина Кольцова трое сыновей.

Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 год. В России он выступал за "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", "Ак Барс", "Спартак", "Салават Юлаев" и "Атлант".

В Беларуси Кольцов поиграл за "Юность" и минское "Динамо". Также провел три сезона в Северной Америке, где выступал за "Питтсбург". С июня 2022 года Кольцов работал помощником главного тренера уфимской команды "Салават Юлаев".

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