Арина Соболенко впервые высказалась о смерти бойфренда Константина Кольцова

Белорусская теннисистка и вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова, с которым несколько лет состояла в романтических отношениях, сообщает Zakon.kz.

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19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова. Согласно полицейскому отчету, опубликованному в иностранных СМИ, Кольцов покончил с собой, выпрыгнув из окна отеля в Майами.

"Смерть Константина – это немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время", – написала Соболенко в своих соцсетях (сторис).

В белорусских СМИ появилась информация, что с Кольцовым произошел несчастный случай, а не суицид. Информационный сайт "Зеркало" разместил интервью бывшей супруги Константина Юлии Михайловой. По ее словам, инцидент произошел на 23-м этаже отеля в Майами.

"Это был несчастный случай. У нас остался старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли и удалось открыть некоторые письма. У Константина были дальше забронированы апартаменты в ином месте. Были оплачены покупки, которые еще не пришли. Надолго арендована машина. То есть он не собирался уходить из жизни. Всякое, конечно, может в голове стрельнуть, но трагедии ничего не предвещало", – рассказала Юлия Михайлова в интервью белорусскому сайту "Зеркало".

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Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 год. В России он выступал за "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", "Ак Барс", "Спартак", "Салават Юлаев" и "Атлант".

В Беларуси Кольцов поиграл за "Юность" и минское "Динамо". Также провел три сезона в Северной Америке, где выступал за "Питтсбург". С июня 2022 года Кольцов работал помощником главного тренера уфимской команды "Салават Юлаев".

Фото: instagram/sabalenka_aryna

Арина и Константин объявили о своих отношениях в 2021 году. От первого брака у 42-летнего Кольцова остались трое сыновей.



Ранее стало известно, что Соболенко не будет отказываться от участия в турнире серии "Мастерс" в Майами. 21 марта она должна была провести матч второго раунда против своей близкой подруги испанки Паулы Бадосы, однако из-за трагических событий организаторы перенесли эту встречу на 22 марта.