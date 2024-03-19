Стала известна причина гибели бойфренда Арины Соболенко в США

Полицейские считают, что предполагаемой причиной смерти обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе "Салавата Юлаева" 42-летнего белоруса Константина Кольцова было самоубийство, сообщает Zakon.kz.

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Об это пишет upi.com со ссылкой на детектива полиции Майами Аргемиса Колома.

"Управление полиции Майами отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова. Никаких подозрений в насильственном характере смерти нет", – заявил детектив.

С 2022 года Кольцов входил в тренерский штаб Виктора Козлова в "Салавате Юлаеве". Также в Континентальной хоккейной лиге Кольцов работал в тренерских штабах минского "Динамо" (2017-2019) и московского "Спартака" (2021-2022). Кольцов был главным тренером белорусских клубов "Брест" и "Динамо" из Молодечно, выступающих в чемпионате Беларуси.

Пресс-служба "Салавата Юлаева" в официальном TG-канале клуба подтвердила появившуюся в СМИ информацию о гибели Константина Кольцова, который являлся помощником главного тренера Виктора Козлова. Знаменитый хоккеист встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

