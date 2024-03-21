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Юлия Путинцева обыграла 15-ю ракетку мира и пробилась в третий круг турнира в Майами

Юлия Путинцева обыграла 15-ю ракетку мира и пробилась в третий круг турнира в Майами Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой со счётом 6:1, 4:6, 6:3 и пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz

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Матч Самсоновой с Путинцевой продолжался 2 часа и 23 минуты. Самсонова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой два эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Для Самсоновой это уже третье поражение подряд в WTA-туре.

Путинцевой путевку в 1/8 финала турнира предстоит оспорить с 79-й ракеткой мира Грет Миннен (Бельгия).

Ранее сообщалось, что на старте соревнования казахстанка уверенно обыграла представительницу Испании Кристину Бучу со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

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