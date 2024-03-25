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Юлия Путинцева преодолела барьер четвертого круга турнира в Майами
Фото: ktf.kz
В матче четвертого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Юлия Путинцева со счетом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла 36-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину, сообщает Zakon.kz.
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Матч продолжался 2 часа и 21 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу казахстанки.
В четвертьфинале Miami Open казахстанка сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Кэти Бултер (Великобритания).
Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами обыграла бельгийку Гретье Миннен.
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