Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в полуфинал турнира в Хорватии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает свое успешное выступление на турнире серии "Челленджер" в Задаре, Хорватия, сообщает Zakon.kz.

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Тимофей Скатов пробился в полуфинал после напряженного матча в четвертьфинале, где встречался с австрийцем Сандро Коппом. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу казахстанского спортсмена, а поединок продлился 2 часа 28 минут.

Несмотря на некоторые сложности в ходе матча, Тимофей продемонстрировал высокий уровень мастерства, совершив лишь одну двойную ошибку при четырех успешных подачах навылет.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер". Дмитрий Попко хорошо стартовал в Мериде, а Денис Евсеев с победы начал выступление в Мурсии.