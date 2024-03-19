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Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире в Хорватии

Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире в Хорватии Фото: АТР
В Задаре (Хорватия) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Наш игрок одержал победу над спортсменом из Австрии Деннисом Новаком (№218 АТР) со счетом 7:6 (5), 6:7 (5), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. За это время Скатов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Тимофей встретится с итальянцем Алессандро Джаннесси (№241 АТР).

Ранее на Miami Open 2024 казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию. 

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