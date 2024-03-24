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Казахстанец Александр Шевченко против девятой ракетки мира Хуберта Хуркача – итоги матча

Теннис Фото: Instagram/shevchenkoo_17
Сегодня, 24 марта, на турнире серии "Мастерс" в Майами (США) прошел матч второго круга между 58-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Шевченко и представителем Польши, девятой ракеткой Хубертом Хуркачо. Для теннисистов – это была третья встреча в истории, сообщает Zakon.kz.

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Фото: Telegram/Спорт Шредингера

По данным спортивного интернет-портала Championat, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу поляка.

Матч продолжался 1 час 59 минут. Шевченко выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Хуркач подал 27 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

В этот же день стал известен результат матча между Александром Бубликом и Маттео Арнальди.

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