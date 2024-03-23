Первая ракетка Казахстана Александр Бублик против итальянца Маттео Арнальди – итоги матча
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Фото: Telegram/Спорт Шредингера
Итак, продолжительность матча составила 1 час 18 минут. А сама встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Арнальди.
По данным спортивного интернет-портала Championat, Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Арнальди подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
Таким образом, Александр Бублик покидает "Мастерс" в Майами, уступив Маттео Арнальди во втором круге.
18 марта Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге ATP.