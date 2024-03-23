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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик против итальянца Маттео Арнальди – итоги матча

Теннис Фото: championat
В Майами в ночь на 24 марта в матче второго круга турнира казахстанец Александр Бублик сыграл против итальянца Маттео Арнальди. Для теннисистов это была первая встреча между собой, сообщает Zakon.kz.

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Фото: Telegram/Спорт Шредингера

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Итак, продолжительность матча составила 1 час 18 минут. А сама встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Арнальди.

По данным спортивного интернет-портала Championat, Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Арнальди подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Александр Бублик покидает "Мастерс" в Майами, уступив Маттео Арнальди во втором круге.

18 марта Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге ATP.

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