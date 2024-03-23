Первая ракетка Казахстана Александр Бублик против итальянца Маттео Арнальди – итоги матча

В Майами в ночь на 24 марта в матче второго круга турнира казахстанец Александр Бублик сыграл против итальянца Маттео Арнальди. Для теннисистов это была первая встреча между собой, сообщает Zakon.kz.

"" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Фото: Telegram/Спорт Шредингера

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Итак, продолжительность матча составила 1 час 18 минут. А сама встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Арнальди.

По данным спортивного интернет-портала Championat, Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Арнальди подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Александр Бублик покидает "Мастерс" в Майами, уступив Маттео Арнальди во втором круге.

18 марта Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге ATP.