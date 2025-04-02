Казахстанские теннисистки узнали соперниц по квалификации чемпионата мира до 14 лет
Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) прошла жеребьевка групповой стадии отбора зоны Азия/Океания юниорского чемпионата мира – World Junior Tennis Competition 14&under, сообщает Zakon.kz.
Наши девочки в группе D будут соперничать с командами Узбекистана, Ирана и Австралии.
В стартовом матче дружине Казахстана предстоит сыграть против Узбекистана.
Квалификационные матчи пройдут 2-6 апреля 2025 года.
По итогам квалификации на чемпионат мира попадут четыре команды.
Честь страны в престижном командном турнире защищают Ясмин Дюсембаева,Тамина Сакен и Мариям Нуржан.
Капитан команды: Марат Шарипов.
Ранее Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры.
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