#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Все о теннисе

Казахстанские теннисистки узнали соперниц по квалификации чемпионата мира до 14 лет

Казахстанские теннисистки узнали соперниц по квалификации чемпионата мира до 14 лет, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:47 Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) прошла жеребьевка групповой стадии отбора зоны Азия/Океания юниорского чемпионата мира – World Junior Tennis Competition 14&under, сообщает Zakon.kz.

Наши девочки в группе D будут соперничать с командами Узбекистана, Ирана и Австралии.

В стартовом матче дружине Казахстана предстоит сыграть против Узбекистана.

Квалификационные матчи пройдут 2-6 апреля 2025 года.

По итогам квалификации на чемпионат мира попадут четыре команды.

Честь страны в престижном командном турнире защищают Ясмин Дюсембаева,Тамина Сакен и Мариям Нуржан.

Капитан команды: Марат Шарипов.

Ранее Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры
Все о теннисе
12:09, Сегодня
Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры
24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву в стартовом матче "Челленджера" в Мексике
Все о теннисе
10:36, Сегодня
24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву в стартовом матче "Челленджера" в Мексике
Видеообзор матча Тимофея Скатова против экс-третьей ракетки мира на турнире в Румынии
Все о теннисе
09:19, Сегодня
Видеообзор матча Тимофея Скатова против экс-третьей ракетки мира на турнире в Румынии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: