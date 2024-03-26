Юлия Путинцева: Становлюсь увереннее в себе

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№68 WTA) рассказала о сотрудничестве с новым тренером. Им является бывший итальянский теннисист Маттео Донати, наивысшей позицией которого была 159-я строчка рейтинга АТР, сообщает Zakon.kz.

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На проходящим в Майами турнире серии "Мастерс" Юлия дошла до четвертьфинала, где сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№32 WTA). В матче четвертого круга (1/8 финала) казахстанка одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой (6:4, 7:6 ). Для Путинцевой это будет третий четвертьфинал на соревнованиях WTA-1000.

"Я увидела в его социальных сетях, что он завершил карьеру из-за травм. Мы знакомы еще со времен, когда мы были юниорами, поэтому я подумала, что стоит попробовать. Я прибавляю в каждом аспекте игры, но главное – становлюсь увереннее в себе. Я рада, что Маттео в моей команде и старается во всем помочь. Даже на тренировках мы соревнуемся друг с другом. Так лучше, потому что иногда на тренировках становится скучно, потому что обычно мы делаем одно и то же, а так мы хоть стараемся сделать этот процесс немного интереснее", – приводит слова Путинцевой официальный сайт WTA.

В стартовом раунде Открытого чемпионата Майами Юлия Путинцева уверенно обыграла представительницу Испании Кристину Бучу (№50 WTA) со счетом 6:2, 3:6, 6:4. Во втором круге она выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (№15 WTA) – 6:1, 4:6, 6:3, а в третьем матче справилась с бельгийкой Гретье Миннен (№79 WTA) – 6:2, 2:6, 6:4.

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