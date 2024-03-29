Елена Рыбакина: Для меня этот турнир стал марафоном с первого дня

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Майами против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (Беларусь, №32 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира Рыбакина выиграла у двукратной чемпионки "Больших шлемов" в трех сетах – 6:4, 0:6, 7:6. Первая ракетка Казахстана стала самой молодой теннисисткой, которой удалось два раза подряд выйти в финал турнира в Майами после Марии Шараповой. Россиянке удавалось сделать это в 2005 и 2006 годах. У Рыбакиной получилось в возрасте 24 лет и 285 дней. Шарапова, в свою очередь, доходила до двух финалов подряд на турнире в Майами в возрасте 18 лет.

"Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это была невероятная атмосфера. Мне на самом деле понравился сегодняшний матч на этом стадионе. Это была невероятно тяжелая битва. Для меня этот турнир стал марафоном с первого дня. Очень рада, что наконец дошла до финала". Елена Рыбакина

Также Елена Рыбакина установила антирекорд в Майами. Она проиграла 69 геймов на пути к финалу Miami Open, что является антирекордом этого турнира. На втором месте по этому показателю находится канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в 2021 году на пути к финалу проиграла 67 геймов. Замыкает тройку россиянка Светлана Кузнецова – 59 геймов в 2016 году.

В финале Miami Open Рыбакина сыграет с американкой Даниэль Коллинз (№53 WTA), которая в другом полуфинале одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой (№16 WTA).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной над Викторией Азаренко.