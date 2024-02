"Мастерс в ОАЭ": Елена Рыбакина прошла Викторию Азаренко на отказе

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Лидер женской сборной Казахстана прошла в третий круг на отказе соперницы. Первую партию выиграла Виктория Азаренко со счетом 6:4. Вторую взяла Елена Рыбакина – 6:2. После завершения второго сета Азаренко отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

Get well soon, @vika7 🤕



Elena Rybakina advances to the Round of 16 in Dubai as Azarenka is forced to retire through injury.#DDFTennis pic.twitter.com/hZmbKEuho3