Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Майами. Видеообзор финального матча

На Открытом чемпионате Майами завершился финальный матч в мужском одиночном разряде. За главный трофей "Мастерса" боролись Янник Синнер (Италия) и Григор Димитров (Болгария). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Синнер одержал легкую победу над Димитровым со счетом 6:3, 6:1. В очном противостоянии итальянец упрочил свое преимущество – 3:1. Григор выигрывал у Янника в 2020 году на грунтовом "Мастерсе" в Риме (4:6, 6:4, 6:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За это время Янник Синнер выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Григора Димитрова в этом матче шесть подач навылет и одна двойная ошибка. Болгарин заработал всего один брейк-пойнт, который не смог реализовать.





После победы в Майами Янник Синнер обошел в рейтинге ATP испанца Карлоса Алькараса и впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Григор Димитров, в свою очередь, поднялся на седьмую строчку рейтинга.

Для итальянского теннисиста, который также увлекается горнолыжным спортом, это 13 титул в карьере и третий в сезоне. Синнер стал лидером по количеству трофеев в 2024 году.

"Я, конечно, очень горжусь результатом. Эта неделя началась для меня с небольших трудностей, у меня было не так много времени адаптироваться к корту в Майами, поэтому я сразу понимал, что будет непросто. По ходу турнира я чувствовал себя все лучше и лучше. И сегодняшнее выступление было очень хорошим. Горжусь, как справился с ситуацией. Это было нелегко, но две недели были хорошими. Остаюсь в настоящем моменте. Что было, то было, я просто стараюсь совершенствоваться, наслаждаюсь моментом. Это что-то особенное. Ты никогда не знаешь, в последний раз это испытываешь или нет. Поэтому нужно насладиться хотя бы один день. А сейчас начнется новая глава, сезон на грунте, который будет сильно отличаться. Давайте посмотрим, как я буду играть дальше. Но, безусловно, сезон на харде был очень хорошим", – приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Ранее был представлен видеообзор женского финального матча "тысячника" в Майами Елена Рыбакина – Даниэль Коллинз.

