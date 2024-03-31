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Видеообзор финального матча Елена Рыбакина – Даниэль Коллинз

Видеообзор финального матча Елена Рыбакина – Даниэль Коллинз на Miami Open Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На Открытом чемпионате Майами завершился финальный матч в женском одиночном разряде. За главный трофей "Мастерса" боролись первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и американка Даниэль Коллинз (№53 WTA). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Даниэль Коллинз выиграла у прошлогодней финалистки этого турнира Рыбакиной со счетом 7:5, 6:3. Для хозяйки корта это крупнейшая победа в карьере. Примечательно, что американка доходила до финалов во всех категориях турниров WTA, в том числе "Большого шлема" (Australian Open-2022). Теперь на ее счету три титула в одиночном разряде: WTA-250, WTA-500 и WTA-1000. В июле 2022 года Коллинз занимала 7 место в  мировом рейтинге.

Это была пятая личная встреча спортсменок на корте (3:2). Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

Видеообзор финального матча Елена Рыбакина – Даниэль Коллинз , ##imageAlt##

Фото: Jimmie48 Photography, WTA 

Даниэль Коллинз обновила рекорд по самому низкому рейтингу среди победителей женского турнира в Майами. Став чемпионкой "тысячника" в Майами, Коллинз побила рекорд, который раньше принадлежал бельгийке Ким Клийстерс. В 2005 году бывшая первая ракетка мира занимала 38 место.

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Также 30-летняя Коллинз стала второй теннисисткой после Клийстерс в истории турнира, которой удалось выиграть его, не имея номера посева, и третьей после Крис Эверт и Петры Квитовой, завоевавшей данный титул после 30-го дня рождения. Квитова выиграла Майами в прошлом году в возрасте 33 лет.

Даниэль Коллинз одержала победу над Рыбакиной , ##imageAlt##

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона. После победы на домашнем "тысячнике" Даниэль не передумала о своем решении.

"Нет, нет, не буду ничего пересматривать (улыбается). Однако, спасибо. Я чувствую, что ваши вопросы с хорошим посылом, потому что чувствую, что многие люди хотели бы продолжать видеть мою хорошую игру, как в этом финале. Но, как я уже сказала ранее, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за них мне становится всё сложнее находиться на корте и жить вне его. Я надеюсь, что каждый зритель сможет это уважать. Это очень эмоциональная и личная вещь", – сказала Коллинз на пресс-конференции.

Восьмикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси посетил финальный матч Елены Рыбакиной и Даниэль Коллинз. Сам Агасси является шестикратным чемпионом "Мастерса" в Майами.

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение в финале Miami Open. 

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