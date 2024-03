Видеообзор финального матча Елена Рыбакина – Даниэль Коллинз

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Даниэль Коллинз выиграла у прошлогодней финалистки этого турнира Рыбакиной со счетом 7:5, 6:3. Для хозяйки корта это крупнейшая победа в карьере. Примечательно, что американка доходила до финалов во всех категориях турниров WTA, в том числе "Большого шлема" (Australian Open-2022). Теперь на ее счету три титула в одиночном разряде: WTA-250, WTA-500 и WTA-1000. В июле 2022 года Коллинз занимала 7 место в мировом рейтинге.

Это была пятая личная встреча спортсменок на корте (3:2). Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

Даниэль Коллинз обновила рекорд по самому низкому рейтингу среди победителей женского турнира в Майами. Став чемпионкой "тысячника" в Майами, Коллинз побила рекорд, который раньше принадлежал бельгийке Ким Клийстерс. В 2005 году бывшая первая ракетка мира занимала 38 место.



Также 30-летняя Коллинз стала второй теннисисткой после Клийстерс в истории турнира, которой удалось выиграть его, не имея номера посева, и третьей после Крис Эверт и Петры Квитовой, завоевавшей данный титул после 30-го дня рождения. Квитова выиграла Майами в прошлом году в возрасте 33 лет.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона. После победы на домашнем "тысячнике" Даниэль не передумала о своем решении.



Восьмикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси посетил финальный матч Елены Рыбакиной и Даниэль Коллинз. Сам Агасси является шестикратным чемпионом "Мастерса" в Майами.

