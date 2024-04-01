Александр Шевченко улучшил свое положение в мировом рейтинге. Бублик сохранил прописку в топ-20

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Казахстанский теннисист Александр Шевченко поднялся на две строчки, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Шевченко расположился на 56-м месте (+2). Лидер мужской сборной страны Александр Бублик сохранил за собой 18-ю позицию.

В топ-10 произошли изменения. Чемпион "Мастерса" в Майами Янник Синнер сместил со второй строчки на третью испанца Карлоса Алькараса. На седьмое место взлетел финалист Miami Open Григор Димитров (Болгария).

Рейтинг АТР от 1 апреля (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9725 очков.

2. (+1) Янник Синнер (Италия) – 8710.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 8645.

4. Даниил Медведев (Россия) – 7165.

5. Александр Зверев (Германия) – 5415.

6. Андрей Рублёв (Россия) – 4890.

7. Хольгер Руне (Дания) – 3795.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

8. Каспер Рууд (Норвегия) – 3615.

9. (+3) Григор Димитров (Болгария) – 3540.

10. (-1) Хуберт Хуркач (Польша) – 3370...

18. Александр Бублик (Казахстан) – 1992...

56. (+2). Александр Шевченко (Казахстан) – 934...

139. Михаил Кукушкин (Казахстан) – 467...

182 (+2). Денис Евсеев (Казахстан) – 336...

201. (-10) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 299...

240 (+10) Дмитрий Попко (Казахстан) – 256...

277 (-4) Тимофей Скатов (Казахстан) – 203.

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Ранее был представлен видеообзор мужского финала "Мастерса" в Майами.