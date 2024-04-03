Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер"

Бейбит Жукаев (№201 АТР) вышел во второй круг турнира серии ATP Challenger в Мехико (Мексика). Другой казахстанский теннисист, Тимофей Скатов (№277 АТР), преодолел стартовый раунд "Челленджера" в Барлетте (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев одержал победу над игроком из Зимбабве Бенджамином Локом (№359 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Соперник казахстанца вышел в основную сетку турнира через квалификацию.

Продолжительность матча составила 2 часа и 25 минут. За это время Жукаев 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором раунде Жукаев, выступающий в Мексике под пятым номером, сыграет с местным теннисистом Родриго Пачеко Мендесом (№685 АТР), который получил уйлд-кард (WC) от организаторов.

Другой представитель Казахстана, Тимофей Скатов, в Италии обыграл хозяина корта Андреа Гуэррири (№626 АТР, Q) со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

Игра длилась 3 часа и 34 минуты. На счету Скатова четыре эйса, пять двойных и восемь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем раунде Скатов сыграет с австрийцем Филипом Мисоличем (№166 АТР).

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира WTA-500.