Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер"
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Бейбит Жукаев одержал победу над игроком из Зимбабве Бенджамином Локом (№359 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Соперник казахстанца вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
Продолжительность матча составила 2 часа и 25 минут. За это время Жукаев 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Во втором раунде Жукаев, выступающий в Мексике под пятым номером, сыграет с местным теннисистом Родриго Пачеко Мендесом (№685 АТР), который получил уйлд-кард (WC) от организаторов.
Другой представитель Казахстана, Тимофей Скатов, в Италии обыграл хозяина корта Андреа Гуэррири (№626 АТР, Q) со счетом 6:4, 4:6, 7:5.
Игра длилась 3 часа и 34 минуты. На счету Скатова четыре эйса, пять двойных и восемь реализованных брейк-пойнтов из 16.
В следующем раунде Скатов сыграет с австрийцем Филипом Мисоличем (№166 АТР).
Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира WTA-500.