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Казахстанские теннисисты пробились в основную сетку турниров серии "Челленджер"

Казахстанские теннисисты пробились в основную сетку турниров серии Челленджер Фото: KTF
Представители Казахстана Денис Евсеев и Бейбит Жукаев преодолели квалификационные раунды на турнирах серии ATP Challenger и вышли в основную сетку одиночных разрядов, сообщает Zakon.kz.

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Денис Евсеев в финале квалификации "Челленджера" в Жироне (Испания) обыграл румына Сезара Крецу со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Бейбит Жукаев вышел в основу "Челленджера" в Сан-Луис Потоси (Мексика). В решающей игре квалификации Бейбит проводил встречу с представителем Германии Эльмаром Эюповичем. Матч закончился победой казахстанского теннисиста со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в 1/8 финала Miami Open. 

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