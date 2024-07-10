Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии Челленджер

В Австрии и Румынии проходят турниры серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга на соревнованиях в Зальцбурге. Другой наш спортсмен Дмитрий Попко сыграл в стартовом раунде состязаний в Яссы, сообщает Zakon.kz.

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Во встрече за выход во второй круг Тимофей Скатов (230 АТР) одержал победу над австрийским теннисистом Давидом Пихлером (585 АТР) со счетом 7:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. За это время казахстанец один раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из восьми возможных.

В следующем раунде Скатов сыграет с Тьяго Монтейро (Бразилия, 86 АТР).

Другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно начал выступление в Яссы (Румыния). В первом раунде он выиграл у боливийца Муркеля Делльена (214 АТР) со счетом 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Дмитрий пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 7 заработанных.

В следующем круге казахстанец встретится с Сезаром Крету (Румыния, 376 АТР).

Ранее в Брауншвейге (Германия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт), где казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде.