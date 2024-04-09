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Юрий Щукин: Нынешнему составу сборной Казахстана по силам победить и выйти в финальную стадию

Юрий Щукин прокомментировал подготовку к предстоящей встрече Казахстан - Япония Фото: KTF
Женская сборная Казахстана по теннису прибыла в Токио, где 12-13 апреля сыграет с командой Японии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Капитан нашей дружины Юрий Щукин прокомментировал подготовку к предстоящей встрече, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние пройдет на корте арены Ariake Coliseum (хард). Отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Юрий Щукин отметил, что наши теннисистки приложат все усилия для выхода в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

"Думаю, что встреча получится тяжелой, потому что японки будут играть дома на своей привычной арене. Искренне верю, что нынешнему составу сборной Казахстана по силам победить и выйти в финальную стадию соревнования. Но вместе с тем прекрасно осознаю мощь японской команды. Со своей стороны хочу заверить, что мы приложим все силы, чтобы одержать победу. Вместе с нашей командой и болельщиками мы верим, что справимся с любыми вызовами", – отметил Щукин.

Состав сборной Казахстана: Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова.

В Токио не выступит лидер команды Елена Рыбакина. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Тренерский штаб сборной решил, что Елена пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме. Для Елены в этом году приоритетным является выступление на Олимпийских играх.

Состав сборной Японии: Нао Хибино, Маи Хонтама, Эна Шибахара, Наоми Осака, Шуко Аояма.

Ранее невероятный удар второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой стал одним из лучших в марте по версии WTA. 

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