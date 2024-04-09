Михаил Кукушкин и Денис Евсеев провели матчи первого круга на "Челленджере" в Испании
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Михаил Кукушкин (№143 АТР) обыграл американца Николаса Морено де Альборана (№134 АТР) со счетом 6:4, 6:4.
Игроки провели на корте 1 час 38 минут. За это время Кукушкин два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.
Соперник Михаила по второму раунду еще не определился.
Денис Евсеев (№186 АТР) не смог преодолеть стартовый круг. Казахстанец проиграл австрийцу Юрию Родионову (№124 АТР) со счетом 3:6, 6:2, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. На счету Евсеева два эйса, пять двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
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