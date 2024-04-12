Триллер за полуфинал "Челленджера" устроил Кукушкин в Испании

Михаил Кукушкин (143 АТР) вышел в полуфинал турнир категории "Челленджер" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в четвертьфинале обыграл испанца Альберта Рамоса (105 АТР) с общим счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа и 53 минуты.

В полуфинале Михаил сыграет против итальянца Стефано Наполитано (158 АТР).